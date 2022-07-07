Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtı - Son Dakika
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Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtı

07.07.2022 12:58
Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtı

Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtıAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da bakanlık personelince hazırlanan '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı.

Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da bakanlık personelince hazırlanan '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı. Bakan Yanık, "Necip milletimiz, bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir 'milli irade destanı' nakşetmiştir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli ile yakınları, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' nedeniyle Milli Kütüphane'de '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisi açtı.

Serginin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Sergiyi gezerek resimler hakkında bilgi alan Bakan Yanık, "15 Temmuz darbe teşebbüsü, devletin çeşitli kademelerine sinsi bir şekilde sirayet etmiş bir grup hainin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının ardından, cadde ve sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek adeta bir kurtuluş destanı yazdılar. Necip milletimiz, bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir 'milli irade destanı' nakşetmiştir" dedi.'ETKİLEYİCİ, KUTLUYORUM'

Sergideki şiir ve eserlere baktıkça gurur duyduğunu kaydeden Yanık, "Gerçekten o hain geceyi ve sonrasını böylesi etkileyici şekilde, ürünleriyle bizlere yeniden anlattıkları için tüm kardeşlerimi kutluyorum. 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık olacak bu sergimizi tüm halkımızın görmesini arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ihanet kalkışması sürecinde şehadet mertebesine ulaşan 252 şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Bu kalkışmada yaralanan gazi kardeşlerimize de tekrar Rabbimden şifa diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu.

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Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı şiir ve resim sergisinin açılışını yaptı 15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi 15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık, '15 Temmuz 2022 Türkiye Aşkına' temalı sergiyi açtı - Son Dakika

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