Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması

25.05.2022 11:45
Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayına ilişkin sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 295 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

YORUMLAR
500
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Derya Karya "Beni rahatsız etme" deyince öldürülmüş
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
14:23 Survivor'dan elenen Seda, "Adada yemek var" iddiasına ateş püskürdü: Açlıktan 49 kiloya düştüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık'tan mayıstaki sosyal destek ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement