Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araç sayısının 13'e çıkarılması planlanıyor - Son Dakika
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Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araç sayısının 13'e çıkarılması planlanıyor

05.03.2022 11:59
Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araç sayısının 13'e çıkarılması planlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık hizmetindeki 3 mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı sayısını 13'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık hizmetindeki 3 mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) aracı sayısını 13'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı açıklamada, mobil SHM araçlarının, afetler ve acil durumlarda, bunların yaşanmadığı dönemlerde de sosyal hizmet merkezlerinin olmadığı yerleşim alanlarında faaliyet yürüteceğini belirtti.

Sosyal Hizmet Merkezlerinin sayısının 377'ye ulaştığını ifade eden Yanık, araçların, vatandaşların SHM hizmetlerine ulaşmada zorluk çektiği yerleşim alanlarında, mevsimlik tarım işçilerinin, sığınmacı-mültecilerin yaşadığı veya sosyal sorunların yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinde görev yapmasının planlandığını bildirdi.

Mobil SHM araçlarıyla vatandaşların sosyal hizmetlere erişiminin daha da kolaylaşacağını vurgulayan Yanık, "Bakanlık hizmetinde bulunan 3 mobil SHM aracı sayısını 13'e çıkarmayı planlıyoruz. İhtiyaçları dikkate alarak bu merkezlerimizin ve araçlarımızın sayısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mobil SHM'lerle hangi faaliyetler yürütülecek?

Yanık, nüfusu belli bir büyüklükteki ilçeler ile hizmet ihtiyacının yoğun görüldüğü yerleşim birimlerinde açılan SHM'lerde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verildiğini kaydetti.

Mobil SHM araçlarıyla alan ve hane taramaları yapılarak aileler ve toplumun sosyal hizmet ihtiyacının belirleneceğini aktaran Yanık, başvuruların alınması ve sonuçlandırılması, kişi, aile ve toplum odaklı sosyal hizmet çalışmalarının yürütülmesi, aile-evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim ve aile eğitimi hizmetleri sunulması, çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik eğitimler ve sosyal etkinliklerin yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesinin de sağlanacağını belirtti.

Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araç sayısının 13'e çıkarılması planlanıyor

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Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü Bakan Derya Yanık: 'Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimi daha da kolaylaşacak' Bakan Derya Yanık: 'Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimi daha da kolaylaşacak'

Savaş Harekat Merkezi, Derya Yanık, 112, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Mobil Sosyal Hizmet Merkezi araç sayısının 13'e çıkarılması planlanıyor - Son Dakika


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