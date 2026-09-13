Bakan Yardımcısı Bulut, Şam\'da 27 ülkeden 356 firmanın katıldığı İmar 2026 Fuarı\'na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 2. Uluslararası Suriye Yeniden İmar Fuarı "İmar 2026"nın açılışına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Suriye'nin başkenti Şam'da 27 ülkeden 356 firma ve bin 700'den fazla markanın katılımıyla kapılarını açan "İmar 2026" Fuarı'nın açılışına katıldı. Bulut, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki komşuluk bağlarına dikkat çekerek, "Komşuluk bir ses mesafesi gerektirir. Eğer bir komşunun derdi varsa seslenmesi yeterlidir. Onun için biz eğer Suriye'nin bir derdi varsa bir ses mesafesindeyiz. Hepimiz Türk milleti olarak Suriye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Suriye fiilen yeniden imar sürecine girmiştir"

Fuarın açılışında konuşan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani ise, uluslararası katılımın Suriye'nin geleceğine duyulan güveni simgelediğini belirterek, "Suriye fiilen yeniden imar sürecine girmiştir. Amacımız 'çadırların olmadığı bir Suriye' vizyonuyla halkımızın evlerine dönebileceği projeleri ve istihdam alanlarını hayata geçirmektir" dedi.

"Ülkede yaşam normale döndükten sonra en önemli sorunlarından bir tanesi iskan sorunu"

Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İHA'ya verdiği özel röportajda, "Suriye'de 10 yıldan daha uzun bir süredir savaşlarla geçen bir zaman var. Tabii savaş öncesinde de kapalı bir rejim var. Dolayısıyla dünyadaki gelişmelerden uzak kalan bir ülke. Dolayısıyla yıkım bana göre savaş zamanıyla alakalı değil. Daha önce de yapılamayan gerek altyapı, gerek üstyapı, gerek şehrin diğer işlerine yönelik yapılmamış olan, ihmal edilen yatırımlar var. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'de bir istikrarlı hükümet oluşmuş durumda. Gün geçtikçe bu daha da pekişecek, vatandaşın ülke yönetimine katılımı daha yükselmiş olacak, artmış olacak. Dolayısıyla bir ülkede yaşam normale döndükten sonra o ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi güvenlikten sonra konut, yani iskan sorunu" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin imarında Türkiye, diğer ülkelerin birkaç adım önünde"

Suriye'de 20 milyona yakın Suriyelinin bulunduğunu kaydeden Bulut, "Ben daha önce Halep'e de gitmiştim. Gerek savaşın etkisiyle gerek biraz önce bahsettiğim ihmallerden kaynaklı olarak yapı stoku eskimiş durumda. Dolayısıyla Suriye'nin süratle imarlarının yapılması gerekir. Bu konuda bizim bazı avantajlarımız var. Bu nedir? Bu coğrafyaya çok yakın olmamız, tarihten kaynaklanan iki ülke halkları arasındaki yakın işbirliği, hatta akrabalık ilişkilerinden tutun da ticari ilişkilere kadar güçlü zaten" ifadelerini kullandı.

Savaş sırasında da birçok Suriye vatandaşının Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Bulut, "Bunların bir kısmı geçici olarak Türkiye'de yaşadı. Bir kısmı hala Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. Türkiye'deki istihdama, Türkiye'deki üretime katılmış durumdalar. Dolayısıyla Suriye'nin imarında Türkiye, jeopolitik konumu itibarıyla diğer ülkelerin bir adım önünde. Hatta birkaç adım önünde" dedi.

"İstiyoruz ki yanımızda geleceğe umutla bakan şehirler olsun"

Bakan Yardımcısı Bulut, "Biz istiyoruz ki yanımızda istikrarlı, vatandaşı mutlu, huzurlu, ülkesini seven, geleceğe umutla bakan şehirler olsun. Bu hem güvenlik açısından önemli hem de bölgenin gelişimi açısından önemli. Bu maksatta biz tabii ki buna benzer bir savaş olmasa da savaştan yıkımı daha ağır olan depremler yaşadık. 15 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem yaşadık. İki yıl gibi kısa bir sürede bakanlığımızın inşa faaliyetleriyle çalışmalar tamamlandı. Orada edinmiş olduğumuz büyük tecrübe var. Bu tecrübe sadece inşaat yapmakla alakalı değil. Projelendirme, planlama, yola koyulma; bu işler kolay işler değil" dedi.

Bulut, "Bir işe başladığınız zaman biter ama ona başlamak önemli olan. Dolayısıyla bizim oradaki tecrübemizi Suriye'ye bugün açılış konuşmamda da zikrettim. Her türlü iş birliğine, her türlü teknik ve yapım işinde ortaklıklar kurabileceğimizi ifade ettim. Üç bakanla görüştük. Onların da Türkiye'ye bakışı zaten sıcak. Burada hep birlikte inşallah Suriye'yi daha güzel günlere hazırlamış olacağız" ifadelerini kullandı.