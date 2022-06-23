Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi

23.06.2022 10:16
Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik'in Pazaryeri'nde AK Parti Belediye Başkanları il bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik'in Pazaryeri'nde AK Parti Belediye Başkanları il bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Ardından bir fabrikanın çalışma grubu üyeleriyle bir araya gelen Büyükdede 1 ve 2. OSB'de faaliyet gösteren büyük üretimli bazı fabrikaları ziyaret etti. Buradan Bilecik'in Pazaryeri ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Tekersan Jant Fabrikası çalışma dönemlerimizde tanışma fırsatı bulduğum Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede beyefendiyi Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'in ev sahipliğinde Pazaryeri ilçemizde ağırladık. Her zamanki naif, sıcak, samimi tavırları ile ilimizin sorunları ile yakından ilgilenen saygıdeğer Bakan Yardımcımıza ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Başkan Yıldırım, 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir' Başkan Yıldırım, 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir' AK Parti Milletvekili Çilez, Merzifon'da mesleki eğitim kurslarını gezdi AK Parti Milletvekili Çilez, Merzifon'da mesleki eğitim kurslarını gezdi
Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, AK Parti, Bilecik, OSB, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement