Bakan Yardımcısı Kıran, UNESCO 41'inci Genel Konferansı'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 17-18 Kasım'da, Fransa'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 41'inci Genel Konferansı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran, dört yıldır başarıyla yürüttüğümüz ve 2021-2025 dönemi için yeniden aday olduğumuz UNESCO Yürütme Kurulu seçimleri çerçevesinde bugün UNESCO Genel Merkezini ziyaret edecek ve Merkeze ülkemizce hediye edilen 'Cennet Bahçesi' isimli klasik desenin işlendiği üç İznik Çinisi panonun açılışını yapacaktır. Bahse konu eserler UNESCO sanat koleksiyonunda yer alacaktır. Sayın Bakan Yardımcımız ayrıca, Fransa Türk toplumu tarafından kurulan çatı kuruluşları ile Paris ve civarında yerleşik dernek temsilcileriyle bir araya gelecektir" denildi.