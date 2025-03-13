Bakan Yardımcısı Polat, Vali Aksoy\'u Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Vali Aksoy tarafından karşılanan Polat, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, Eskişehir'de tarım ve orman alanında yürütülen projeler, planlanan yatırımlar ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı. Vali Hüseyin Aksoy, Bakan Yardımcısı Polat'a Eskişehir'in tarım ve orman potansiyeli hakkında bilgi vererek, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların ve gelecekteki projelerin önemini vurguladı. Aksoy, ziyaretinden dolayı Polat'a teşekkürlerini iletti. Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ise Eskişehir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tarım ve orman alanındaki yatırımların ve projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalışıyoruz," dedi. Polat, misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür ettikten sonra diğer programlarına katılmak üzere Valilikten ayrıldı. - ESKİŞEHİR