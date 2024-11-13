Bakan Yerlikaya, atış eğitimi alanında yaralanan Polis memurunun şehit olduğunu duyurdu

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanan Polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet; kederli ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine de baş sağlığı diledi. - ANKARA