Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

Politika

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum eleştirilerine ilişkin terörle demokrasinin yan yana duramayacağını belirtti. Kimsenin suç işleme özgürlüğü olmadığına dikkat çeken Yerlikaya, kayyumun geçici bir tedbir olduğunu söyleyip "İki ayda bir gelişme var mı diye bakıyoruz" dedi.

AHMET TÜRK'E KAPILARI KAPATTI

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddialarına da yanıt veren Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" dedi.

BAHÇELİ "KÜRT AĞASI" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı'ndaki "Sağlık sorunları olan, Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" sözlerine yanıt veren Ahmet Türk, "Her zaman elimizi uzattık. Ama bir elde sopa, diğer eli de uzatarak sorun çözülmez. Söylemek istediğimiz budur. Sopayı ellerinden bıraksınlar, ellerini uzatsınlar. Bizler de bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Halkımızın taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman kürsü ya da bakanlık değildir. Bizim amacımız halkımızın onurlu bir barışa kavuşmasıdır. Bunun mücadelesini yürütüyoruz ve bunu yürütmeye devam edeceğiz" demişti.