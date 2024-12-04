Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

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Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" dedi.

04.12.2024 15:12
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Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum eleştirilerine ilişkin terörle demokrasinin yan yana duramayacağını belirtti. Kimsenin suç işleme özgürlüğü olmadığına dikkat çeken Yerlikaya, kayyumun geçici bir tedbir olduğunu söyleyip "İki ayda bir gelişme var mı diye bakıyoruz" dedi.

AHMET TÜRK'E KAPILARI KAPATTI

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği iddialarına da yanıt veren Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" dedi.

BAHÇELİ "KÜRT AĞASI" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı'ndaki "Sağlık sorunları olan, Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" sözlerine yanıt veren Ahmet Türk, "Her zaman elimizi uzattık. Ama bir elde sopa, diğer eli de uzatarak sorun çözülmez. Söylemek istediğimiz budur. Sopayı ellerinden bıraksınlar, ellerini uzatsınlar. Bizler de bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Halkımızın taleplerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman kürsü ya da bakanlık değildir. Bizim amacımız halkımızın onurlu bir barışa kavuşmasıdır. Bunun mücadelesini yürütüyoruz ve bunu yürütmeye devam edeceğiz" demişti.

Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

İçişleri Bakanı, Ahmet Türk, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cevdet Kapan:
    madem cezası varken ne diye başvuru onayladınız haberiniz yokmuydu 39 6 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ne mutlu A.Turkum diyene 8 16 Yanıtla
  • Bora Yosma:
    arkadaş siz halkınızın değil pkk pyd vs örgütlerin dediğini yapmaya çalışıyorsunuz kürt halkı böyle bir şey istemiyor siz kıçınızdan element uydurmayı bırakın 10 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunlara Fırsat Vermeyin 4 1 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    affedin gitsin, yapmadığınız birşey değil. bir imzaya bakar. öcalan da idam aldı, affetiler, ömür boyu oldu, şimdi meclise gelsin diyorlar bebek katili için. 0 2 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Gelde Cehape'lilere anlat bunu şimdi 2 0 Yanıtla
  • yunus emre yurdakul:
    terör ile bağlantısı olan hiç kimse aday olamasın kardeşim baştan çözün bu işi varsa bağlantı kes at oşamazsın de 1 0 Yanıtla
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