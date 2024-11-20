Bakan Yerlikaya'dan Meclis'te Kayyum Açıklaması: Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya'dan Meclis'te Kayyum Açıklaması: Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez

Bakan Yerlikaya\'dan Meclis\'te Kayyum Açıklaması: Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'te yaşanan gerginlikte kayyum uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunarak, terörle siyasetin bir arada olamayacağını vurguladı. Yerlikaya, belediyelere atanan kayyumlardan ve terörle mücadelenin öneminden bahsetti.

20.11.2024 17:40
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Bakan Yerlikaya'dan gergin anların yaşandığı Meclis'te kayyum açıklaması

"Terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Gelemez"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Gelemez" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorunda kayyum gerginliği yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona yürüdüğü sırada, CHP'li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı. Bakan Yerlikaya, bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belediyelere atanan kayyuma ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Tüm belediyeler içerisinde, soruşturma, kovuşturma, tutuklama vesaire, bu aşamalarla ilgili biz belediye başkanlarının terörle yandaş olamadığını, olmaması gerektiğini her fırsatta söyledik. Bizim demokrasimiz korunaksız değil. Bin yıldan beri burada yaşıyoruz. Birinci asrını tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdik. İçişlerimizin bütçesiyle ilgili sizlerin onayına geldik. Eleştiri olmadan demokrasi olmaz bunun da bilincindeyiz. Fakat bunu birbirimize gıybet, iftira borcunun önüne geçmesine müsaade edebilir miyiz? Bu demokrasimizin seviyesini korumamız lazım" dedi.

40 yıldan beri terörle mücadele ettiklerini ifade eden Yerlikaya, " Kayyumla ilgili Anayasa'nın 127'inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 2016 tarihinde çıkan 45 ve 46'ıncı maddesi var. Kardeşliğimizin üzerine pusu kuran hain alçak örgütü var bunlarla mücadele ediyoruz. Halkın oyuyla seçilmiş mahalli müşterek ihtiyaçlar için getirilmiş belediye başkanlarının bizim için anlamı şehir eminidir, her şeyin emanet edildiği insandır. Terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Gelemez" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'dan Meclis'te Kayyum Açıklaması: Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez - Son Dakika

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