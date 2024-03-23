Bakan Yerlikaya: "Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz"
"600 bin mesai arkadaşımla gece gündüz demeden çalışıyoruz"
BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da iftar programına katıldı. Kestel ilçe meydanında 5 bin kişi ile iftarını açan Yerlikaya, "Biz huzur için varız. Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Sözüm ona kendilerinde güç gören kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Kestel ilçe meydanında iftar programına katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol ve yaklaşık 5 bin partili ve vatandaşların katıldığı iftarda açılış konuşmasını Ferhat Erol yaptı. Ardından AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'da Cumhur İttifakı'na nifak tohumları atmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.
Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise pek çok farklı suç unsuru ile mücadele ettiklerini belirterek, "Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız" dedi.
"Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz"
Göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmalardan bahseden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Mart mahalli seçimlerine fazla bir vakit kalmadı. Yerelle ilgili paylaşacaklarımı en sona bırakarak birkaç kelam İçişleri Bakanlığı'yla ilgili 4 Haziran 2023'ten bu yana 10 aydan beri yaptıklarımızla ilgili bahsetmek istiyorum. Göreve ilk başladığımız günden bugüne kadar İçişleri Bakanlığı 600 bin mesai arkadaşımla beraber başta bölücü, hain terör örgütü ve diğer tüm terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmek, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlar, düzensiz göç ve bunlara imkan sağlamaya çalışan göçmen kaçakçısı organizatörlerle mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız. Organize suç örgütleriyle ilgili yani bizim vatandaşlarımıza şekil yapan kibir yapan, suç işlemekte kendini üstün görenlere, onların her birini yapmış olmuş olduğumuz operasyonlarla diz çöktürüp götürüp adalete teslim ediyoruz. Biz kişilere, mallara karşı işlenen suçlarda da tüm suç duyurularında ve bu şekilde sizden almış olduğumuz güç ve cesaretle sizin her zaman bizim yanımızda olmanız, desteğinizle Allah'ın izniyle bunlara nefes aldırmıyoruz, aldırmamakta da kararlıyız. İçişleri Bakanlığı sadece ve sadece bir kelimeyle görevini anlatsın derse ne olabilir o kelime? Huzur. Biz huzur için varız. Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Sözüm ona kendilerinde güç gören kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız" ifadelerini kullandı.
"Başkanımız sizlerden mührü aldığı andan itibaren şehir emini olacak"
Yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti Kestel Belediye Başkanı Adayı Ferhat Erol'a desteklerini bekleyen Yerlikaya, "Yerel deyince akla ilk gelen belediye başkanlarına önceden eskiden ne derdik biz? Şehir emini, şehremini derdik. Belediye bizim beşikten mezara bize ait olan, ortak ihtiyaçlarımızın görülmesi, ortak meselelerimizin çözülmesi için emanet edilen yerlerdir. Peki nasıl yapılacak bunlar? Kime emanet edilecek? Eğer oraya göndereceğiniz şehir emini sizin yanınızda toprak gibi tevazu, samimi, istişareye açık, ortak akıldan yana, ben diyen değil biz diyen biz belediye başkanı mı, değil mi? Bunlara bakacağız. Kestel'de 31 Mart akşamı sandıkları açtık baktık, Ferhat Erol kardeşimizi güçlü bir şekilde başkan yapmaya var mıyız? Büyükşehir emini için Alinur Aktaş'ı seçmek için var mıyız? Alinur başkanımız sizlerden mührü aldığı andan itibaren şehir emini olacak" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › Bakan Yerlikaya: Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da pazar esnafını ziyaret etti. Bir yurttaşın dertlerini dinleyen Akşener'e, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadığını söyleyen bir baba da seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara ilişkin, 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz.' dedi. Akşener, Afyonkarahisar'da düzenlenen bir dizi programda vatandaşlarla buluştu ve İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'daki Emek ve Aksaray Mahallesi'nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan örgütleri eleştirerek, projenin mani olunmasının vicdanları rahatsız etmesi gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Rusya'daki terör saldırısının ardından Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesinin savaşın daha da kızışmasına sebep olacağını belirtti. Özdemir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarının ülkenin diplomasi sahasında güçlenmesini sağladığını ve süper güç konumuna erişme vaktinin geldiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da değinen Özdemir, Türkiye'nin zalimin karşısında mazlumun sesi olmaya devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u muradına kavuşturarak Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki vahşete karşı Türkiye'nin tavrını sürdüreceğini, ekonomideki büyümenin devam ettiğini ve İstanbul'un geleceği için çalıştıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.
AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele' adlı iftar programında, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini dilediğini belirtti. Ayrıca, Hatay'ın potansiyelini harekete geçirecek projelerin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de yaptığı konuşmada, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istediklerini ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, darbeye aracılık yapmanın milletin hakkına girmek olduğunu vurguladı. Turan, Gelibolu'nun belediyecilik faaliyetlerinde örnek gösterilecek bir şey bulunmadığını da ifade etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'unda aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Milletvekili Güzelmansur ve diğer yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?