Bakan Yerlikaya: Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya: Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da iftar programına katıldı. Kestel ilçe meydanında 5 bin kişi ile iftarını açan Yerlikaya, 'Biz huzur için varız. Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Sözüm ona kendilerinde güç gören kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız' dedi.

23.03.2024 21:39  Güncelleme: 21:49
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Bakan Yerlikaya: "Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz"

"600 bin mesai arkadaşımla gece gündüz demeden çalışıyoruz"

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da iftar programına katıldı. Kestel ilçe meydanında 5 bin kişi ile iftarını açan Yerlikaya, "Biz huzur için varız. Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Sözüm ona kendilerinde güç gören kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Kestel ilçe meydanında iftar programına katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol ve yaklaşık 5 bin partili ve vatandaşların katıldığı iftarda açılış konuşmasını Ferhat Erol yaptı. Ardından AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'da Cumhur İttifakı'na nifak tohumları atmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise pek çok farklı suç unsuru ile mücadele ettiklerini belirterek, "Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız" dedi.

"Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz"

Göreve geldiği günden itibaren yapılan çalışmalardan bahseden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 Mart mahalli seçimlerine fazla bir vakit kalmadı. Yerelle ilgili paylaşacaklarımı en sona bırakarak birkaç kelam İçişleri Bakanlığı'yla ilgili 4 Haziran 2023'ten bu yana 10 aydan beri yaptıklarımızla ilgili bahsetmek istiyorum. Göreve ilk başladığımız günden bugüne kadar İçişleri Bakanlığı 600 bin mesai arkadaşımla beraber başta bölücü, hain terör örgütü ve diğer tüm terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmek, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlar, düzensiz göç ve bunlara imkan sağlamaya çalışan göçmen kaçakçısı organizatörlerle mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız. Organize suç örgütleriyle ilgili yani bizim vatandaşlarımıza şekil yapan kibir yapan, suç işlemekte kendini üstün görenlere, onların her birini yapmış olmuş olduğumuz operasyonlarla diz çöktürüp götürüp adalete teslim ediyoruz. Biz kişilere, mallara karşı işlenen suçlarda da tüm suç duyurularında ve bu şekilde sizden almış olduğumuz güç ve cesaretle sizin her zaman bizim yanımızda olmanız, desteğinizle Allah'ın izniyle bunlara nefes aldırmıyoruz, aldırmamakta da kararlıyız. İçişleri Bakanlığı sadece ve sadece bir kelimeyle görevini anlatsın derse ne olabilir o kelime? Huzur. Biz huzur için varız. Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Sözüm ona kendilerinde güç gören kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız sizlerden mührü aldığı andan itibaren şehir emini olacak"

Yaklaşan yerel seçimlerde AK Parti Kestel Belediye Başkanı Adayı Ferhat Erol'a desteklerini bekleyen Yerlikaya, "Yerel deyince akla ilk gelen belediye başkanlarına önceden eskiden ne derdik biz? Şehir emini, şehremini derdik. Belediye bizim beşikten mezara bize ait olan, ortak ihtiyaçlarımızın görülmesi, ortak meselelerimizin çözülmesi için emanet edilen yerlerdir. Peki nasıl yapılacak bunlar? Kime emanet edilecek? Eğer oraya göndereceğiniz şehir emini sizin yanınızda toprak gibi tevazu, samimi, istişareye açık, ortak akıldan yana, ben diyen değil biz diyen biz belediye başkanı mı, değil mi? Bunlara bakacağız. Kestel'de 31 Mart akşamı sandıkları açtık baktık, Ferhat Erol kardeşimizi güçlü bir şekilde başkan yapmaya var mıyız? Büyükşehir emini için Alinur Aktaş'ı seçmek için var mıyız? Alinur başkanımız sizlerden mührü aldığı andan itibaren şehir emini olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: Devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz - Son Dakika

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