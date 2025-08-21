Bakan Yerlikaya Erzurum'da Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Yerlikaya Erzurum'da Esnafı Ziyaret Etti

21.08.2025 20:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" ve bir dizi program için Erzurum'a geldi. Erzurum Valiliğini ve bir şehit ailesini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığın'daki programa katıldı. Bakan Yerlikaya, daha sonra esnaf ziyareti ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Bakan Yerlikaya, esnaf ve vatandaşların çay ikramını de geri çevirmedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Ekonomi, erzurum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
