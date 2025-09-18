Bakanlar Bayburt\'ta Spor Salonu Açılışına Hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaret ve açılış programı kapsamında Bayburt'a geldi.

Bakan Güler ve Bakan Bak ilk olarak Bayburt Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra il protokolüyle birlikte valilik makamında basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında Bayburt Belediyesine de geçen bakanların programı, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunun açılışıyla devam edecek. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. - BAYBURT