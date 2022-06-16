Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika
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Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

16.06.2022 13:16

- Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

- Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Savunma Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantının ardından bakanlar bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve çok sayıda bakan fotoğrafta yer aldı.

Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi
Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi
Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi
Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

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Bakan Akar, NATO karargahında aile fotoğrafı çekimine katıldı Bakan Akar, NATO karargahında aile fotoğrafı çekimine katıldı Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika

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