Bakırhan'dan Çerçeve Yasa Çağrısı - Son Dakika
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Bakırhan'dan Çerçeve Yasa Çağrısı

Bakırhan\'dan Çerçeve Yasa Çağrısı
16.06.2026 15:05
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Meclis'in çerçeve yasayı çıkararak kalıcı barış sağlamasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin, "Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürülmeden, yeni belirsizlikler yaratılmadan bu adımlar artık atılmalıdır." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı "olumlu karşıladıklarını" bildirdi.

Türkiye'nin sorunlarının yüzyıllardır katman katman biriktiğini, ertelendiğini, bazen bastırıldığını bazen de yok sayıldığını ileri süren Bakırhan, "Üstü örtülen her mesele gün geldi daha ağır bir fatura olarak topluma geri döndü. Bugün ödediğimiz fatura adeta yüz yılın birikmiş faizi gibidir." diye konuştu.

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına değinen Bakırhan, "Bugün muhatap Cumhuriyet Halk Partisi olabilir ama refleks tanıdıktır. Bu kararı bir partinin iç meselesi olarak hiçbir zaman okumadık. Bu karar, siyasi çoğulculuğa tahammülsüzlüğün yeni bir halkasıdır." ifadesini kullandı.

"Hukuk sopaya çevrildiğinde bir gün herkesi döveceğini" iddia eden Bakırhan, "Yargı, siyaseti dizayn etme laboratuvarı değildir. Mahkeme salonları halkın iradesinin yerine geçirilemez. Hukuk eğilip, bükülemez. Adalet Kürt'e, muhalife başka, iktidara başka işleyemez. Biz bu düzene itiraz ediyoruz. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, hukukun muhalife ve Kürt'e, Alevi'ye, Roman'a farklı işlediği bir hukuk kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son yüz yılının "aynı istasyonlarda dönüp duran bir treni andırdığını" savunan Bakırhan, "Vagonlar değişiyor, yolcular değişiyor, zaman değişiyor fakat siyaset aynı duraklarda bekleyip duruyor. Türkiye'yi bu hale getiren 3 tarzı siyaset var. Bunlar korku siyaseti, erteleme siyaseti ve tekrar siyasetidir." görüşünü paylaştı.

Tuncer Bakırhan, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında parçalanma korkusuyla, soğuk savaş boyunca komünizm tehdidiyle, 1990'larda Kürt meselesiyle, sonrasında irtica, dış güçler, göçmenler ve toplumsal hareketler adıyla tehditler üretildiğini iddia ederek, korku üzerine kurulan siyasetin ülkeye daha fazla güvensizlik, sefalet ve hukuksuzluk getirdiğini kaydetti.

İç barışını kuramamış, kendi yurttaşıyla kavgalı bir devletin dışarıdan esen her rüzgarda savrulacağına işaret eden Bakırhan, "Yaklaşık 2 yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez." sözlerini sarf etti.

Kalıcı çözüm için "çerçeve yasa", "demokratik toplum yasası", "genişletilmiş yerel demokrasi yasası" ve "özgür yurttaş yasası" düzenlemelerini zorunlu gördüklerini belirten Bakırhan, şöyle devam etti:

"Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürülmeden, yeni belirsizlikler yaratılmadan bu adımlar artık atılmalıdır. Bu Meclis önümüzdeki günlerde çerçeve yasayı çıkararak tarih yazmalıdır, ikinci yüzyıla güçlü bir damga vurmalıdır. Hepimizin ortak ihtiyacı hukuka dayalı bir düzen, işleyen bir demokrasi, onurlu bir yaşam ve kalıcı bir barıştır. Birinci yüzyılın paslı sarkacını kırmanın zamanı geldi. İkinci yüzyılı yasaklarla, kayyumlarla, butlan kararlarıyla, yoksullukla değil barışla, eşitlikle ve emekle yazalım."

Toplantının ardından gazetecilerin seçim tarihiyle ilgili sorusu üzerine Bakırhan, Türkiye'nin ne zaman seçime gireceğini halkın ve seçmenin belirleyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan'dan Çerçeve Yasa Çağrısı - Son Dakika

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