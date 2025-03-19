Balıkesir Belediye Başkanı Akın'dan İmamoğlu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Balıkesir Belediye Başkanı Akın'dan İmamoğlu Açıklaması

Balıkesir Belediye Başkanı Akın\'dan İmamoğlu Açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirerek, bu durumun demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.

19.03.2025 11:53  Güncelleme: 11:58
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Millet iradesi ile seçilmiş bir kamu görevlisinin, İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu evinin önüne polis yığılması suretiyle gerçekleştirilen gözaltı işlemi hukuk devleti ve demokrasiye olan inancı derinden sarsmıştır. Bu uygulamalar ile partimiz ya da Ekrem Başkanımız değil, demokrasimiz zarar görmektedir. Bu yaşananlar demokrasimize açık müdahaledir. Bizler bu süreçte demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Akın, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Balıkesir Belediye Başkanı Akın'dan İmamoğlu Açıklaması - Son Dakika

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