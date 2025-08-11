Balıkesir'de Deprem Çalışmaları Hızlanıyor - Son Dakika
Balıkesir'de Deprem Çalışmaları Hızlanıyor

11.08.2025 12:28
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'e 20 milyon lira ödenek aktarıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Valiliği emrine ilk etapta 20 milyon liralık bir ödenek aktarıldığını vurgulayarak, ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğünü, bir yandan da adli soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, 6,1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaptığı açıklamada, halen artçıların sürdüğünü belirterek, 250'yi geçtiğini aktardı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının ve Sındırgı'daki savcıların depremle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yerlikaya, oradan numuneler alındıktan sonra, adli süreçle ilgili gereken her şey ivedilikle tamamlanır tamamlanmaz enkazların kaldırılmasına başlanacağını kaydetti.

Yerlikaya, ilk etapta 20 milyon liralık bir ödeneğin, Balıkesir Valiliği emrine gönderildiğini belirterek, oluşturulan 50 ekiple çalışmaların hızla yürütüldüğünü söyledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD'ın depolarında, Kütahya'da bulunan konteynerlerin bölgeye doğru yola çıktığını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hasar olan köylere gideceğiz, vatandaşlarımızla hasbihal edeceğiz. Biz onların emrindeyiz. Biz konteynerlerin kurulumunu hemen en kısa zamanda yapacağız. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız, AFAD, Valimiz, ilgili bakanlıklar anbean olayları takip etti. Ben tekrar ekran başında bizi izleyen ve burada bulunan kıymetli hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Duamız, temennimiz başta deprem olmak üzere Allah her türlü afetlerden bizleri korusun diyoruz."

"Devlet, millet, el ele vererek böyle zor günde, dar günde, afet günlerinde nasıl dayanışma, birlik, beraberlik gösteriyorsak, bizim değerlerimize, bize yakışanı burada da Sındırgı'da Allah'ın izniyle bunu gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz" diyen Yerlikaya, "Ben başta bu güzel ilçemize, Sındırgı'mıza, Balıkesir'imize, depremden olumsuz etkilenen herkese tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gün ağardı. Dün gece görmemiş olabiliriz. Bugün şöyle binalarımıza baktığımız zaman çatlak herhangi bir döküntü, yıkıntı varsa hemen 112'yi veya kaymakamlığı arayın, biz de oraya öncelikli olarak gelelim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, kırsal mahallelerdeki bütün binaları, büyük bir titizlikle, her zaman o gösterdikleri hassasiyetle tek tek tarayacağını belirten Yerlikaya, "Tarama bittikten sonra 'şu, şu, şu tespitlerimiz vardır' diyecekler ve biz de çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Yıkılan bina ve adli süreçle ilgili soru üzerine Yerlikaya, şunları söyledi:

"Hem adli hem de idari bir tahkikat olur ama şunu söyleyeyim; orada o binanın statiğiyle ilgili mutlaka numuneleri oradaki ilgili bilirkişiyle, teknik personelle birlikte savcı alır. İkincisi normalde bunun safahatiyle ilgili yani ruhsattan iskan sürecine varıncaya kadar olan evraklarının da savcılık, resmi yazıyla bunları alır ve oradan bu süreç başlar. Bir yandan da idari süreç başlar. Bu ikisi eş zamanlı girer. Bunlar her zaman yapılan uygulamalar ama neticesinin ne olacağını hep beraber o çalışmalardan sonra ilgili yetkili adli makamlardan mutlaka alacağız." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

