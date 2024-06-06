Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'da çifte vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı

Politika

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü eş zamanlı olarak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde çifte vatandaşlara birlik ve beraberlik içinde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Gençoğlu yaptığı açıklamada: "Sizlerin Bulgaristan'daki haklarınızın iade edilerek çifte vatandaş olabilmenizde ve bulunduğunuz yörelerde de oy kullanabilmenizin sağlanması için zamanın yöneticileri ile büyük mücadele vererek bunun gerçekleşmesinin onurunu yaşayan bir ağabeyiniz olarak, ister bulunduğunuz bölgelerde ve özellikle Bulgaristan da hepinizin sandığa giderek oylarınızı kullanmanız büyük önem taşımaktadır. Bizleri silahla asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Ekonomik açıdan asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Şimdi de siyasi yönden asimile etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Biz yarısı orada, yarısı burada yaşayan, et ve tırnak gibiyiz. Hepimiz bir bütün halinde, bölünmeden hareket ederek, gerekirse ev ev dolaşarak bu seçimlere katılımın sağlanmasını kendimize görev telakki etmeliyiz" diye konuştu.

"Bulgaristan da ki kardeşlerimizin tek temsilcisi olarak değerlendirdiğimiz Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin daha geniş kitleleri kucaklayabilmek amacıyla önemli adımlar atmış olduğunu özellikle belirtmek isterim" diyen Gençoğlu; "Bir oy bir oydur, anlayışıyla hepimiz gayret ederek 9 Haziran 2024 seçimlerinde katılımı en yüksek seviyeye taşımalıyız. Bu seçimlere katılınması son derece önem arz etmektedir. Bu sayede oradaki kardeşlerimizi, eskiden olduğu gibi bu seçimlerde de koalisyonun büyük ortağı olarak yönetime taşıyacak oy çoğunluğuna ulaşmalıyız. Yönetimlere ortak olabildiğimiz zaman sorunlarımız çok daha kolay çözümlenebilecektir. Bizler çok zahmetler çektik ama çok büyük işler de başardık. İnşallah el birliğiyle bunu da başaracağız. Ecdat yadigarı Bulgaristan'daki soydaşlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı oylarımızla destekleyelim. Bu seçimin komşumuz, dostumuz ve ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'a hayırlı olmasını dilerim." dedi. - BURSA