Bandırma Belediye Meclisi'nden 2 arazinin daha satışa çıkarılması kararı - Son Dakika
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Politika

Bandırma Belediye Meclisi'nden 2 arazinin daha satışa çıkarılması kararı

Bandırma Belediye Meclisi\'nden 2 arazinin daha satışa çıkarılması kararı

Bandırma Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, 2 arazinin daha satışa çıkarılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Bu karar, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın satış politikasına yönelik eleştirilere neden oluyor.

05.07.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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Bandırma Belediye Meclisi'nin mayıs ayı meclis toplantısında 2 arazinin satışa çıkarılmasının ardından Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda da 2 arazinin daha satışa çıkarılması ile ilgili gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bandırma Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait Yeni mahalle, 1858 Ada, 6 Nolu parsel, 600 Evler Mahallesi,1650 Ada, 3 Nolu parsel, 600 Evler Mahallesi, 2663 Ada, 1 Nolu parsel ve 600 Evler Mahallesi, 2664 Ada, 1 Nolu parsel satışa çıkarıldı.

2014-2019 yılları arasında Bandırma'da Belediye Başkanlığı yapan Dursun Mirza 144 yerin satışını gerçekleştirmiş ve bu satışlar sebebi ile çok tepki çekmişti.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 90 günlük Belediye Başkanlığı döneminde şimdiden 4 yerin satış kararını almış oldu. Dursun Mirza'nın satış politikasına yönelik vatandaşlardan da sıkça yapılan eleştiriler sosyal medyada da gündeme geliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Dursun Mirza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bandırma Belediye Meclisi'nden 2 arazinin daha satışa çıkarılması kararı - Son Dakika

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