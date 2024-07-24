Bandırma Belediyesi'nin Tatlısu'daki plaj işgaline Erdek Kaymakamlığı müdahale etti - Son Dakika
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Politika

Bandırma Belediyesi'nin Tatlısu'daki plaj işgaline Erdek Kaymakamlığı müdahale etti

Bandırma Belediyesi\'nin Tatlısu\'daki plaj işgaline Erdek Kaymakamlığı müdahale etti

Bandırma Belediyesi'nin hazineye ait plajı işgal etmesi üzerine Erdek Kaymakamlığı ekipleri plajdaki büfe, şezlong ve masaları kaldırdı.

24.07.2024 16:00  Güncelleme: 16:02
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Bandırma Belediyesi'nin Tatlısu'daki plaj işgaline Erdek Kaymakamlığı geçit vermedi. Bandırma Belediyesi uyarılara kulak asmayınca plajdaki büfe, şezlong ve masalar ekipler tarafından kaldırıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın zarar ettiği gerekçesiyle ismini değiştirerek halka açtığı Engelsiz Yaşam Kampı'ndan daha fazla kar elde edebilmek amacıyla hazineye ait plajın işgal edildiği ortaya çıktı. Daha önce sadece engelli bireylerin denize girmesine imkan sağlayan rampa ve donatıların yer aldığı plajdaki söz konusu bu haksız kazanç Erdek Kaymakamlığı'nın dikkatinden kaçmadı. Bandırma Belediyesi'ni yazılı olarak 2 defa uyaran Erdek Kaymakamlığı, uyarılara kulak asılmayınca harekete geçti. Ekipler, plajda bulunan büfe, şezlong ve masaları kaldırdı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın talimatıyla, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenlenmiş bir alanın, gelir elde etme arzusuyla yeniden yapılandırılması, kamuoyunda büyük hayal kırıklığına yol açmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi'nin Tatlısu'daki plaj işgaline Erdek Kaymakamlığı müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi'nin Tatlısu'daki plaj işgaline Erdek Kaymakamlığı müdahale etti - Son Dakika
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