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Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevini yeniliyor - Son Dakika

Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevini yeniliyor

31.12.2021 09:13
Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevini yeniliyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Sokak Hayvanları gecici bakım evini yeniliyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Sokak Hayvanları gecici bakım evini yeniliyor.

Bandırma Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde iyileştirme ve yenilik çalışmaları başlıyor. Bu amaç ile, Sağlık İşleri Müdürlüğü öncülüğünde yapılan proje toplantısına; Fen İşleri, Destek Hizmetleri, İmar İşleri, Park ve Bahçeler, Bilgi İşlem Müdürlüklerinin yanı sıra, Geçici Bakım Evinde görevli Veteriner Hekimler de katıldı. Hazırlanacak yeni proje, mevcut Geçici Bakım Evini de kapsayan daha büyük bir alanda uygulanacak. Bandırma Belediyesinin başlattığı çalışma sayesinde sokak hayvanlarının yaşam ve sağlık koşullarının daha da iyileştirmesi amaçlanıyor. Bu proje ile kısırlaştırma operasyonları daha düzenli yapılacak ve şehir içindeki sokak hayvanları popülasyonu kontrol altına alınmış olacak. Yenilenmiş ve iyileştirilmiş Bandırma Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde, kısırlaştırma dışında; ortopedik operasyonlar, ihtiyaç halinde her çeşit ameliyatlar teknolojinin en son imkanlarından faydalanılarak yapılabilecek. Barınak kapasitesinin de arttırılacağı yeni projenin çok kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevini yeniliyor

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Bandırma Belediyesi, Sokak Hayvanları, Balıkesir, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevini yeniliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları geçici bakımevini yeniliyor - Son Dakika
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