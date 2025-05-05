Bandırma'nın Geleceği İçin Yeni Projeler Üzerine Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Bandırma'nın Geleceği İçin Yeni Projeler Üzerine Değerlendirme Toplantısı

Bandırma\'nın Geleceği İçin Yeni Projeler Üzerine Değerlendirme Toplantısı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri ile bir araya gelerek devam eden projelerin ilerleyişini ve yeni projeleri değerlendirdi. Başkan Mirza, şehirde daha yaşanabilir bir ortam yaratmak için hız kesmeden çalışacaklarını belirtti.

05.05.2025 17:26  Güncelleme: 17:28
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel, Niyazi Yeloğlu, İsmail Ay ve Daire Müdürleriyle bir araya gelerek, devam eden çalışmalarını değerlendirdi ve Bandırma'nın geleceğine yönelik yeni projeleri istişare etti.

Toplantıda, şehrin gelişimine katkı sunacak projelerin yanı sıra, mevcut projelerin ilerleyişi de gözden geçirildi. Başkan Mirza, şehrin her köşesinde hizmet üretmek ve Bandırma'ya değer katmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini vurguladı. "Bandırma'mızın geleceği için önemli adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığımız projeler için gerekli talimatları verdik. Kentimizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güzel bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dursun Mirza, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

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