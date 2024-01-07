Bangladeş\'te Halk 12. Genel Seçimler İçin Sandık Başına Gidiyor

Bangladeş'te halk bugün 12'nci genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Bangladeş'te genel seçimler bugün yapılıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerine şu ana kadar katılım oranının düşük olduğu görülürken, yeni hükümetin belirleneceği 12'nci genel seçimler bugün yerel saatle 16.00'da sona erecek. Ülkede 119 milyon kayıtlı seçmenin kurulan 42 binden fazla seçim merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Bangladeş Başbakanı Hasina oyunu kullandı

Seçimlerin adil, kabul edilebilir ve güvenli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amacıyla 170 milyon nüfuslu ülkede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkentteki seçim merkezlerinde iktidar partisi Awami Birliği liderleri ve destekçileri ise hazır bulundu. Dakka'nın Dhanmondi bölgesinde bulunan Şehir Koleji'nde oy kullanan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina daha sonra başbakanlık resmi konutu Ganabhaban'a döndü.

Seçimde 28 parti yarışacak

Bugünkü seçimlere iktidardaki Awami Birliği de dahil 28 parti katıldı. Khaleda Zia liderliğindeki ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) ve diğer muhalif grupların seçimi boykot etme kararı alarak 48 saatlik grev uygulaması nedeniyle bugün iktidar partisi dışında hiçbir adayın temsilcisi seçim merkezlerinde görülmedi. Muhalefetin 48 saatlik grevi, dün yerel saatle 06.00'da başlarken, yarın yerel saatle 06.00'ya kadar sürecek.

Yapılan analizlere göre Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina önderliğindeki Awami Birliği'nin üst üste 4'üncü kez iktidar olmasına kesin gözüyle bakılıyor. - DAKKA