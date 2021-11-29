Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar yeni lider arayışında - Son Dakika

COX'S Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinin eylülde öldürülmesinden bu yana lider arayışı sürüyor.

Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Muhammed Mohibullah'ın 29 Eylül'de kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin ardından yeni bir lider arayışına giren Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bangladeşli insan hakları savunucusu Nur Khan Liton, Arakanlı Müslümanların Mohibullah'ın öldürülmesinin bıraktığı boşluğu kolay atlamayacaklarını söyledi.

Liton, dünya liderlerinin Myanmar'ı, Arakanlı Müslümanların hızlı, güvenli ve onurlu dönüşleri için Arakan eyaletinde elverişli ortamın sağlamaya mecbur bırakma konusunda üzerlerine düşen görevi yapmalarını umduğunu söyledi.

Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampında kalan gençlerden Mobarak Ali, Mohibullah'ın eşi bulunmaz bir lider olduğunu dile getirdi.

Ali, Mohibullah'ın öldürülmesinin topluluklarında liderlik krizine yol açabileceğini belirtti.

Mohibullah'ın hayallerini yerine getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Ali, öldürülen liderlerinin her türlü terör faaliyetine karşı olduğunun altını çizdi.

Ali, Mohibullah'ın Bangladeş'teki Arakanlıların ülkelerine barışçıl ve onurlu bir şekilde dönmelerini savunduğunu kaydetti.

Öldürülen liderlerinin politikasını izleyeceklerine dikkati çeken Ali, "Çocuklarımızı okutmaya çalışacağız ki yakın gelecekte ülkemize döndüğümüzde Mohibullah'ın da teşvik ettiği gibi eğitimlerini sürdürebilsinler." dedi.

Kamplarda çocuklara eğitim veren genç öğretmenlerden Mohammad Solim de Arakan eyaletindeki evlerine barışçıl ve onurlu dönüşleriyle daha iyi bir gelecek hayali kurduklarını belirtti.

Liderleri Mohibullah'ın da kendilerini ümitsizliğe kapılmamaları için daima cesaretlendirdiğini söyleyen Solim, şunları söyledi:

"Mohibullah'ı ne zaman farklı bir platformda bizi temsil ederken ve haklarımız ile onurumuzu savunurken bulsak içinde bulunduğumuz tehlikeli koşullara rağmen kendimizi daha iyi hissediyorduk. Onun gibisini daha hiç görmediğimiz için öldürüldüğünde şok olduk."

Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı

46 yaşındaki Mohibullah, 29 Eylül'de Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampında kimliği belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Mohibullah'ın silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastın aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'a davet edilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) konuşan Mohibullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı.

Mohibullah, UNHCR'DE 2019'da yaptığı konuşmasında, "Kimliğiniz, etnik grubunuz, ülkeniz, sizi isteyen kimsenin olmadığını hayal edin. Nasıl hissederdiniz? Bu, bizim bugün Rohingya olarak hissettiklerimiz." ifadeleriyle hafızalarda yer etmişti.

Arakanlı Müslümanların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Mohibullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.