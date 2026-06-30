Barış İçin Çerçeve Yasa Şart - Son Dakika
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Barış İçin Çerçeve Yasa Şart

30.06.2026 22:27
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DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, NATO Zirvesi'ne tepki göstererek barış için çerçeve yasa çağrısı yaptı.

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yaşanan sürecin barışa dönüşmesi için çerçeve yasa şarttır. 100 yıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek küçük bir iş değildir. Toplum bu yasayı bekliyor" dedi.

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, "NATO savunma ittifakı olmaktan çıktı. Savaş ve hegemonya aygıtına dönüştü. NATO Zirvesi masaya daha fazla silah, daha fazla cephe, daha fazla gözyaşı getiriyor. Zirve nedeniyle Ankara da açık cezaevine çevrildi. Bir zirveye mi hazırlanılıyor, savaşa mı hazırlanılıyor belli değil. Koca başkent, birkaç protokol aracının rahat geçişi için resmen kapatılıyor. Zirve başlamadan yüzlerce kişi gözaltına alındı, 175 kişi tutuklandı. İnsanları NATO'ya itiraz eder diye, savaş politikalarına karşı çıkar diye, emekten, doğadan, özgürlükten yana söz kurar diye tutuklayamazsınız. NATO Zirvesi için yaklaşık 12 milyar TL harcandı. Yolların yapımı için 9,5 milyar lira, protokol yolundaki dikey bahçeler için ise 69 milyon TL harcandı. NATO üyesi ülkeler askeri harcamalarını artırma kararının Türkiye'ye yıllık 40 milyar dolarlık fatura çıkaracak. Bu kaynak eğitimden, sağlıktan, işçinin ücretinden ve halkın temel ihtiyaçlarından kısılacak" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Barış ve demokratik toplum süreci ikinci yılına girmek üzere. Bu süreçte önemli adımlar atıldı. Silahlar yakıldı, Meclis komisyonu kuruldu. Komisyonun İmralı ziyareti gerçekleşti. Bunların hiçbirini küçümsemiyoruz. Tam aksine bu adımların üzerine inşa etmek istiyoruz. Yaşanan sürecin barışa dönüşmesi için çerçeve yasa şarttır. 100 yıllık bir meseleyi şiddet zemininden hukuk zeminine çekmek küçük bir iş değildir. Toplum bu yasayı bekliyor. Dağdan dönmeyi bekleyenlerin de haksız, hukuksuz şekilde cezaevinde olanların da, sürgünde yaşayanların da, evladını bekleyen annelerin de gözü bu yasadadır. Çerçeve yasanın dar tutulmaması gerekiyor. Hukuk yoksa güven olmaz. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Barış bekletilecek bir dosya değildir. İyi ve hayırlı işlerde acele etmek gerekir. Barış gibi hayati bir işte gecikmek, kötülüğe alan açmaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

DEM Parti, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Barış İçin Çerçeve Yasa Şart - Son Dakika

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