Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ağdacı Mahallesi\'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Politika

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Halk Buluşmaları adı altında gerçekleştirdiği toplantı programında Ağdacı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Fırıncıoğlu, mahalle sakinlerinin ulaşım, temizlik ve su gibi sorunları dinleyerek, gelen talepleri birim amirlerine iletti. Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Fırıncıoğlu, "Belediye olarak vatandaşlarımızın düşüncelerini son derece kıymetli buluyor ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her alanda modern hizmetten yararlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Halk buluşlarında hemşerilerimiz ile bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bu vesileyle mahalle sakinlerinin isteklerine yönelik çözüm odaklı hizmetimiz pekişiyor. Sorunları yerinde dileyerek, sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Bizlere sıcak ve samimi sohbetleriyle ağırladıkları için mahalle sakinlerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN