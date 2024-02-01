 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın Belediyesi Gürgenpınarı Mahallesi'nde Su Hattı Sorununu Çözüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bartın Belediyesi Gürgenpınarı Mahallesi'nde Su Hattı Sorununu Çözüyor

Bartın Belediyesi Gürgenpınarı Mahallesi\'nde Su Hattı Sorununu Çözüyor

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Halk Buluşmaları kapsamında Gürgenpınarı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda vatandaşların su hattı sorunuyla ilgili taleplerine ivedilikle geri dönüş yaptı. Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmalarına başlayarak, Gürgenpınarı Mahallesi'nde bin 200 metre uzunluğundaki içme ve kullanma suyu hattını 110'luk PE borular döşenerek mahalledeki su sorunu ortadan kalkmış olacak.

01.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:21
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Halk Buluşmaları kapsamında Gürgenpınarı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda vatandaşların su hattı sorunuyla ilgili taleplerine ivedilikle geri dönüş yaptı.

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmalarına başlayarak, Gürgenpınarı Mahallesi'nde bin 200 metre uzunluğundaki içme ve kullanma suyu hattını 110'luk PE borular döşenerek mahalledeki su sorunu ortadan kalkmış olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Fırıncıoğlu; "Halk Buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz toplantıda bize iletilen su hattı sorununu ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizin her noktasına kaliteli ve kesintisiz içme suyumuzu ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Gürgenpınarı Mahallemize 110'luk PE borularla bin 200 metre uzunluğunda içme ve kullanma suyu hattı oluşturuyoruz. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelimize kolaylıklar diliyorum. Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bartın Belediyesi, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bartın Belediyesi Gürgenpınarı Mahallesi'nde Su Hattı Sorununu Çözüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:26:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın Belediyesi Gürgenpınarı Mahallesi'nde Su Hattı Sorununu Çözüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement