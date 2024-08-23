Bartın Belediyesi Ulupınar Su İshale Hattında Bakım ve Onarım Yaptı

Politika

Bartın Belediyesi ekipleri tarafından Ulupınar Su İshale Hattında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından su kayıplarının yaşandığı Ulupınar Su ishale Hattı'nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışma nedeniyle şehre 1 gün boyunca su verilemedi. Tamamlanan çalışmaların ardından şehre yeniden su verildi. - BARTIN