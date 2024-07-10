Bartın\'da Sinek ve Larva Mücadelesi Devam Ediyor

Politika

Yaz dönemlerde popülasyonu artan sinek, larva ve uçkunlarla Bartın'da mücadele sürüyor.

Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi adına karasinek, larva ve uçkunların popülasyonunu kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun bir ilaçlama çalışması başlatıldı. Üreme alanlarını kontrol altına alınabilmesi amacıyla tüm mahalle ve mücavir alanlarda başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız bir şekilde yürütülüyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçe içerisinde ve dışarısında açık olarak su depolanmaması için uyarılarda bulunarak, benzeri durumların larva oluşumunu arttırdığını ifade etti. - BARTIN