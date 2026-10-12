Barzani Erbil'de Mazlum Abdi'yi kabul etti, Suriye'deki Kürtlerin geleceği konuşuldu - Son Dakika
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Barzani Erbil'de Mazlum Abdi'yi kabul etti, Suriye'deki Kürtlerin geleceği konuşuldu

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Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, KDP lideri Mesut Barzani Erbil'de Mazlum Abdi'yi kabul etti. Görüşmede Suriye'deki Kürtlerin geleceği, diyalog süreci, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ve istikrarın sağlanması ele alındı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkent Erbil'de Mazlum Abdi ile Suriye'deki Kürtlerin geleceğini ve diyalog sürecini görüştü.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Mazlum Abdi bir araya geldi. Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barzani, Erbil'de düzenlenen Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (MERI) Forumu'na katılmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e gelen Mazlum Abdi'yi kabul etti.

Açıklamada, Suriye'deki Kürtlerin geleceğini ve diyalog sürecini ele alan Barzani ve Abdi Suriye ve bölgedeki siyasi durum ile son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki Kürtlerin geleceği, diyalog süreci, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalar ve istikrarın sağlanması konularının ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaPolitikaSuriyeErbilDünyaSon Dakika

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