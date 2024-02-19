Başak Demirtaş'tan DEM Parti'nin İstanbul adaylarına destek mesajı - Son Dakika
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Politika

Başak Demirtaş'tan DEM Parti'nin İstanbul adaylarına destek mesajı

Başak Demirtaş\'tan DEM Parti\'nin İstanbul adaylarına destek mesajı

Başak Demirtaş, DEM'in İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye destek verdi. Demirtaş, ''Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da DEM zamanı!'' dedi.

19.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:54
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP (DEM) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayları olan Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni için destek mesajı verdi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Partimizin İstanbul adayları, değerli Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'ye başarılar diliyorum. Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da DEM zamanı! DEM DEMA ME YE!" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş'tan İstanbul mesajı

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş'ın adaylık sinyali vermesinin ardından DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı gündeme gelmişti. Ancak oartisi ile yaptığı görüşmelerin ardından Demirtaş aday olmayacağını açıklamıştı. DEM Parti, İstanbul adayları olarak Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi gösterdi.

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Son Dakika Politika Başak Demirtaş'tan DEM Parti'nin İstanbul adaylarına destek mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başak Demirtaş'tan DEM Parti'nin İstanbul adaylarına destek mesajı - Son Dakika
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