Başarır: Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözü yargıya yönelik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başarır: Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözü yargıya yönelik

20.05.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' ifadesini adalet ve yargının arınması olarak yorumladı. Ayrıca gençlerin sorunlarına, Mersin'deki saldırıya ve vergi düzenlemesine eleştiriler yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin, "'Arınma' derken herhalde adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki gençlerle ilgili mesajlarına değinen Başarır, Erdoğan'ın, gençlerin sorunlarından bahsetmeyerek bambaşka bir tablo çizdiğini savundu.

Başarır, gençlerin umutsuz, mutsuz ve kaygılı olduğunu iddia ederek, "Birçoğu evde iş bile aramıyor. Gençleri bu hale siz ve iktidarınız getirdi Sayın Cumhurbaşkanı." ifadesini kullandı.

Mersin'de bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıları anımsatan Başarır, yaşanan olayda güvenlik ve istihbarat zafiyeti olduğunu öne sürdü. Başarır, "Bu konuda derhal tahkikat başlatılıp olay tüm boyutlarıyla incelenmeli. Bu cani neden dakikalar içerisinde, hadi ilk saat etkisiz hale getirilmedi? Bunu sormak hepimizin borcu." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini değerlendiren Başarır, yasanın "bir avuç zengin" için çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

Başarır, yasanın hiçbir anlamı olmayacağını ileri sürerek, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezaletle de karşılaşmazsınız. Kim getirmiş, kim çıkarmış, bunların hepsini bakalım bir deşifre etsinler, görelim." dedi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki açıklamalarının anımsatılması üzerine, CHP'nin tertemiz bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Bugün hakkında soruşturma yürütülen bazı CHP'li belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu döneminde belediye başkanlığına aday gösterildiğini hatırlatan Başarır, "'Arınma' derken herhalde adaletin, yargının arınmasından bahsediyor. Sayın Genel Başkan, kendisiyle, bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu anda cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım. Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini düşündüğünü görüyorum. Mesela 'butlan' konusunda da benzer şeyleri algıladım." açıklamasında bulundu.

Başarır, Özgür Özel'in genel başkanlığının "anasının ak sütü gibi helal" olduğunu da belirterek, "O yüzden, isim vermiyorum, bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi ve tartışmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başarır: Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözü yargıya yönelik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:52:11. #7.13#
SON DAKİKA: Başarır: Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' sözü yargıya yönelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.