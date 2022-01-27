Başdeğirmen: "Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" - Son Dakika

Isparta Belediyesinde çalışan 230 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt arasında imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin işçilerin mağdur olmayacağı bir şekilde sonuçlandırıldığını söyleyen Belediye-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt, "Belediye başkanımız bize gayet anlayışlı davrandı, ortak noktada buluştuk. Toplu iş sözleşmesinin en iyisi masada bitendir. Bu konuda da başkanımıza teşekkür ediyorum. Ücret artışlarımız, açıklanmış olan enflasyon oranının üzerinde bir artışla gerçekleşti. Toplu iş sözleşmesinin Isparta Belediyemize, işçilerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesinin 4. oturumunda görüşmelerin sonuçlandırıldığını dile getiren Başdeğirmen, ortak bir kararla işçilerin mağdur olmayacağı, mutlu olacağı bir oranda sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

"Memnunuz"

4 oturumda sadece maaşların değil, sosyal desteklerin de detaylı şekilde konuşulduğuna değinen Başdeğirmen, " Personelimiz aldığı zamlarla rahat bir şekilde hayatını idame edebilecek mi? Bunları istişare ederek bugüne geldik. Sendika Başkanı Cemal Kurt'un da belirttiği gibi enflasyonun üzerinde bir rakam vererek mesai arkadaşlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyoruz. Başkan memnun olduğunu söyledi, tabi ki bu memnuniyetin çalışanlarımızdan kaynaklandığını da çok iyi biliyoruz. Çalışanlarımız memnunsa, işverenler olarak bizlerde memnunuz. Yapılan artışların mesai arkadaşlarımızı mutlu etmesi, bizlerinde mutluluğudur. Yüce Rabbim hepimize sağlıklı, huzurlu, başarılı hizmetler vermeyi bizlere nasip etsin"dedi. - ISPARTA