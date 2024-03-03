Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Yeniköy Biyolojik Arıtma Tesisi\'ni ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştüreceğini açıkladı

Politika

Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yasin Özlü, İzmit Körfezi'ne atık su salınımının engellenmesinde önemli rol oynayan Yeniköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yeni dönemde ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürüleceğini söyledi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne sayılı günler kala Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü projelerini tanıttı. Program Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Özlü, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı Başiskele Devlet Hastanesi, Engelsiz Yaşam ve Destek Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Kongre Merkezi Seymen Millet Bahçesi ve İzmit- Yalova Otoyolu projelerinin bütçelerinin ve yerlerinin büyük oranda belirlendiğini ifade etti. Başkan Özlü, atık suların arıtılmasında kullanılan ve İzmit Körfezi'ne atık

su salımının engellenmesinde büyük önem taşıyan Yeniköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisine dönüşeceğinin müjdesi verdi.

"Kayırmadan ve ayırmadan herkese hizmet etmeye çalışıyoruz"

Başarı çıtasını yeni dönemde daha yükseğe taşımak için elinden geleni yapacağını söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Kayırmadan ve ayırmadan herkese hizmete etmeye çalışıyoruz. Güzel işler markamız oldu. Yeni bir başlangıç için yola çıktık. Süreklilik yine rehberimiz olacak. Başiskele'ye verdiğimiz ve onların memnuniyetine mazhar olan güzel işlerimizi genişleterek yolumuza devam edeceğiz. Başiskele hizmetin en güzeline layık. En güzele ulaşmak için hizmet ve eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Gerçek belediyecilik hizmetleriyle Başiskele'nin marka değerini ve yaşam kalitesini hep birlikte yükselteceğiz. Parolamız belli; en güzeli millete hizmet, mavisine mavi, yeşiline yeşil katmak. Çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların, engellilerin, Başiskele'de yaşayan herkesin yaşam sevincini yükseltmek. Bu amaçla çok sayıda proje hazırladık fakat şüphesiz bu projelerden ibaret yeni bir döneme başlamıyoruz. Başiskelelinin nerede, ne zaman, ne ihtiyacı olursa en güzelini yapmak için yeniden yollara çıkıyoruz. Bu yolda yalnız yürümedik, yine yalnız yürümeyeceğiz. Cumhur İttifakımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, bakanlıklarımız, en önemlisi Başiskele'nin güzel insanları aynı vizyonla yanımızda" dedi.

"İleri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek"

Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Yeni Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projelerine değinen Başkan Özlü, "Örnek olması hedefiyle Başiskele Belediye Binası ve Fen İşler Müdürlüğü binalarının çatılarında güneş enerjisi sistemleri var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçemize yenilenebilir enerji kaynakları kazandıracak. Paşadağ Hidroelektrik Santrali planladı. Yeniköy Biyolojik Arıtma Tesisi ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek" diye konuştu.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Koordinatörü Metehan Küpçü, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmailoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ