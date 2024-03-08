AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mudanyalı kadınlarla bir araya gelerek, kadınların Mudanya'yı yönetmede en büyük yardımcıları olacaklarını belirtti. Mudanya'da yaşayan her kesimin görüşlerini dikkate alacaklarını söyleyen Dinçer, kadınlar için farklı projeleri olduğunu da açıkladı.

08.03.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı.

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, annesi Mevlüde Dinçer ve eşi Özlem Dinçer'in Kadınlar Günü'nü kutladıktan sonra Mudanya'da emekçi, ev hanımı, sporcu ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mudanyalı kadınlar ile bir araya geldi. Ayrıca, Cumhur İttifakı Mudanya parti teşkilatları ve Mudanya Belediyesi Meclis üyeleri de Mudanya genelinde 10 bin karanfil dağıtarak kadınlar gününü kutladı.

Mudanya'da yaşayan her kesimin görüşleri doğrultusunda Mudanya'yı yöneteceklerini belirten Gökhan Dinçer, "Yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınlarımız bizim için Mudanya'mızı yönetme noktasında en büyük yardımcılarımız olacaklar. Mudanya'yı kadınlarımız ile birlikte yöneteceğiz. Kadınlarımız için Mudanya'da farklı projelerimiz olacak. Bunları yakında paylaşacağız. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere Mudanyalı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Gökhan Dinçer, AK Parti, Mudanya, Etkinlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 18:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement