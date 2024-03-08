Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı kadınların gününü karanfille kutladı.
AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, annesi Mevlüde Dinçer ve eşi Özlem Dinçer'in Kadınlar Günü'nü kutladıktan sonra Mudanya'da emekçi, ev hanımı, sporcu ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mudanyalı kadınlar ile bir araya geldi. Ayrıca, Cumhur İttifakı Mudanya parti teşkilatları ve Mudanya Belediyesi Meclis üyeleri de Mudanya genelinde 10 bin karanfil dağıtarak kadınlar gününü kutladı.
Mudanya'da yaşayan her kesimin görüşleri doğrultusunda Mudanya'yı yöneteceklerini belirten Gökhan Dinçer, "Yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınlarımız bizim için Mudanya'mızı yönetme noktasında en büyük yardımcılarımız olacaklar. Mudanya'yı kadınlarımız ile birlikte yöneteceğiz. Kadınlarımız için Mudanya'da farklı projelerimiz olacak. Bunları yakında paylaşacağız. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere Mudanyalı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu. - BURSA
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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Özçelik, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlattı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yaptı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Hatipoğlu, Özel'in Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini belirterek, Özel'in mantıksal bir tutarlılık aramakta zorlandığını söyledi. Hatipoğlu, Özel'in siyasi ilkesizliğini vurgulayarak, koltuğunu korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Özel'in ittifak yaptığı kişileri açıklaması gerektiğini belirtti ve seçim sonuçlarının belli olduğunu söyledi.
AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı'nın basın açıklamasına katıldı. Daha sonra Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Demirkol, kadınlara karanfil hediye etti. CHP Bolu İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştiren Demirkol, siyasette rekabetin yanı sıra nezaketin de önemli olduğunu vurguladı.
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