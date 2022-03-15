Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti

15.03.2022 15:57
Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Tıp Bayramı nedeniyle doktor ve sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Tıp Bayramı nedeniyle doktor ve sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Covid-19 salgının başladığı günden itibaren fedakarca görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını düzenli olarak ziyaret eden Başkan Akçadurak'a Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis üyesi Hüseyin Tüysüz eşlik ederek, sağlık çalışanlarını bu özel günlerinde unutmadılar.

Kutlamalar kapsamında; Gediz Devler Hastanesi, Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi, Gediz Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Salur Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezleri, Dayınlar Aile Sağlığı Merkezi, Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Özel Diş Merkezleri ve Eczane çalışanlarının Tıp Bayramı kutlandı.

Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yaptığını belirten Başkan Akçadurak, "Tüm sağlık çalışanlarımız, insanların hayatlarını kurtarmak için fedakarca çalışıyorlar. Özellikle salgın döneminde sonsuz sabır ve gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, Tıp Bayramı'nı kutluyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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Muharrem Akçadurak, Tıp Bayramı, Kütahya, Gediz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Akçadurak sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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