Başkan Akpınar'dan Çağlayancerit Yolu İncelemesi - Son Dakika
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Politika

Başkan Akpınar'dan Çağlayancerit Yolu İncelemesi

Başkan Akpınar\'dan Çağlayancerit Yolu İncelemesi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Çağlayancerit yolunun yapım aşamasında incelemelerde bulunarak projenin bölge için önemi üzerinde durdu. Yolun tamamlanmasıyla ulaşımda sağlanacak kolaylıklar ve yaşam kalitesinin artacağı vurgulandı.

01.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapımı süren ve tamamlandığında ulaşım açısından büyük kolaylık sağlayacak olan Çağlayancerit yolunda incelemelerde bulundu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bölgedeki vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve ulaşım süresini kısaltacak olan Çağlayancerit yolunun genel ulaşım ağındaki stratejik konumuna dikkat çekerek, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Akpınar, yoldaki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Çağlayancerit yolunun tamamlanmasıyla bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, ulaşımda konfor ve hız sağlayacağız. Bu projeyi yakından takip ediyor ve her aşamada halkımızın en hızlı şekilde faydalanmasını sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla Çağlayancerit ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artacağına, bölgedeki ulaşım sorunlarının giderileceğine ve ticari faaliyetlerin canlanacağına dikkat çeken Başkan Akpınar, "Hemşehrilerimizin refahı için çalışmaya, onları ulaşımda daha güvenli ve hızlı yollarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Akpınar'dan Çağlayancerit Yolu İncelemesi - Son Dakika

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