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Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu

01.12.2021 15:56
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Sızma Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Sızma Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Mahallelerin taleplerini dinlemek ve istişarelerini sürdürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Sızma Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen başkan Altay ve Pekyatırmacı, mahalle sorunlarını dinleyerek yerinde tespit ve çözüm için gerekli çalışmalar için istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle ile ilgili planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Ziyarette Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Selçuklu Belediye Başkan yardımcıları da eşlik etti.

"Talepler doğrultusunda hizmetlerimizi sürdüreceğiz"

Taşra mahallelere merkezde bulunan hizmetleri götürmek adına çalışmalarını ve istişarelerini sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Taşra Mahallelerimiz bize ne kadar uzak görünse de biz onlara bir o kadar yakınız. Taşra mahallelerimizin sakinleri ile muhtarları ile sürekli istişareler gerçekleştiriyoruz. Bu istişarelerin bizim buralardaki hizmet kalitemizi artırmak adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Sızma Mahallemizdeyiz. Hemşehrilerimizle istişarelerde bulunarak mahallemizde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İnşallah bu talepler doğrultusunda burada yapacağımız hizmetlerle hizmet kalitemizi artırarak merkezdeki hizmetlerimizi burada da sunmuş olacağız. Ben burada bizimle bir araya gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu istişareler hizmet kalitemizi artırıyor"

Büyükşehir yasası ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin de görev ve sorumluluklarının arttığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu Belediye Başkanı olduğum dönemde Sızma Mahallemize zaman zaman ziyaretler gerçekleştirmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra tabi bizim de sorumlu olduğumuz alanlar genişledi. Konya'nın her köşesinde uzak mahallelerimize giderek hemşehrilerimizle istişareler gerçekleştiriyoruz. Bu istişareler bize hizmet götürme, hizmet kalitesini artırma anlamında fayda sağlıyor. Hizmet belediyeciliği şiar edinen Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yol üzerine yaptığımız bu çalışmalarla kalitemiz artıyor. Sızma mahallemizle de bir gönül bağımız var, Sızmalılar bizi seviyor biz de Sızmalı hemşehrilerimizi seviyoruz. İnşallah bu sevgi hizmetlerimizin artmasıyla daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum. Tüm hemşehrilerimize bizi burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu

Uğur İbrahim Altay, Selçuklu, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı'dan vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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