Başkan Altınsoy muhtarları dinledi - Son Dakika
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Başkan Altınsoy muhtarları dinledi

04.03.2022 14:00
Başkan Altınsoy muhtarları dinledi

Toplumun tüm kesimi ile buluşmaya devam eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Muhtarlar Derneğini teşkilat binasında misafir ederek istek ve taleplerini dinledi.

Toplumun tüm kesimi ile buluşmaya devam eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Muhtarlar Derneğini teşkilat binasında misafir ederek istek ve taleplerini dinledi.

Geçtiğimiz yaz döneminde teşkilat üyeleri ile birlikte ilçe, belde ve köyleri ziyaret ederek muhtarlardan gelen talepleri dinleyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ ve yönetimi ile AK Parti İl binasında bir araya geldi. Tüm muhtarları tek tek dinleyen Başkan Altınsoy, talep ve sıkıntılarını not etti. Muhtarların her zaman kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren İl Başkanı Altınsoy, "Bu şehirde güzel bir şeyler olduğunda hep birlikte mutu oluyoruz. Sorun ve sıkıntılar olduğunda hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla hepimizin yüreği bu şehir için atıyor" dedi.

Muhtarlar tarafından yapılan talep ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Altınsoy, mahallelerdeki sıkıntıları dinleyerek vatandaşlara en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını, çözüm ortağı olarak gördükleri muhtarlar ile her zaman istişare ederek ortak akılla çalışmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Muhtarlar ise Başkan Altınsoy tarafından yapılan toplantıda talep ve istekleri dile getirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Biz muhtarlar için çok verimli olan bir toplantı gerçekleşti. Sorunlarımız, sıkıntılarımız veya taleplerimizi rahatça dillendirebiliyoruz. Bu toplantıların her daim devam etmesini istiyoruz. Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a ve yönetimine kolaylıklar diler, çalışmalarında başarılar dileriz" ifade etti. - AKSARAY

Başkan Altınsoy muhtarları dinledi
Başkan Altınsoy muhtarları dinledi

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Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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