Başkan Arslan: "Art niyetli insanlar düğün salonu ihalesi üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor" - Son Dakika
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Politika

Başkan Arslan: "Art niyetli insanlar düğün salonu ihalesi üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor"

Başkan Arslan: "Art niyetli insanlar düğün salonu ihalesi üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor"

Taşköprü Belediyesi'ne ait Açık Hava Düğün Salonu ve Kapalı Sosyal Tesisler'in ihalesiyle ilgili yapılan açıklamalara yanıt veren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bu işi karıştırmak isteyen art niyetli kişilerin, bu ihalenin ruhuna zarar vermek ve başka anlamlara çekip, algı...

12.03.2025 17:24  Güncelleme: 17:26
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Taşköprü Belediyesi'ne ait Açık Hava Düğün Salonu ve Kapalı Sosyal Tesisler'in ihalesiyle ilgili yapılan açıklamalara yanıt veren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bu işi karıştırmak isteyen art niyetli kişilerin, bu ihalenin ruhuna zarar vermek ve başka anlamlara çekip, algı oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz" dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü Belediyesi'ne ait Açık Hava Düğün Salonu ve Kapalı Sosyal Tesislerin, 17 Mart günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek ihalesine ilişkin yapılan açıklamalara yanıt verdi. Başkan Arslan, gerek sosyal devlet gerek sosyal belediyecilik anlayışıyla 2009 yılında ilk göreve geldiği günden bugüne kadar her daim vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi çabası içinde olduklarını belirterek, 2011 yılına kadar ilçemizde düğün yapmak isteyen vatandaşların büyük kısmının Kastamonu'ya gitmek mecburiyetinde kaldığını ve 2011 yılında ilçeye birçok il merkezinde olmayan Açık Hava Düğün Salonu'nu kazandırdıklarını, aynı zamanda 1980'li yıllarda yapılan Belediye Sosyal Tesisleri'ni de tadilattan geçirerek modern bir görünüme kavuşturduklarını kaydetti.

Başkan Arslan, ilçede bu alanda gördükleri eksikleri gidermek adına 2012 tarihinde Gizlice Mahallesi'nde yap işlet devret modeli ile bir salon daha yaptıklarının da altını çizerek bugün ise bazı çevrelerce bu yapılan hizmetler yok sayılarak 17 Mart günü 2025 günü saat: 14.00'te gerçekleşecek olan Açık Hava Düğün Salonu ve Kapalı Sosyal Tesislerin ihalesi ile ilgili asılsız iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

"Bu tesislerin özelleştirilmesindeki amaç vatandaşımızın daha kaliteli daha uygun şartlarda hizmet alabilmeleridir" ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Belediyenin bugüne kadar sadece kiralama olarak yaptığı fakat maalesef çok kaliteli olmayan hizmetlerde vatandaşlar çok ciddi bedeller ödemektedirler. Biz bundan rahatsız olduğumuz için daha iyi hizmeti ihaleyi alan firmanın belediyenin de kontrolünde yapmasını sağlayacağız. Bir takım kişilerin beklediği tarz bir ihale şekli olmayabilir bu tamamen topluma hizmete yönelik bir ihaledir. Bu işi karıştırmak isteyen art niyetli kişilerin, bu ihalenin ruhuna zarar vermek ve başka anlamlara çekip, algı oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu ihale sonucunda şehit ve gazi ailelerimiz, kaymakamlıktan destek alan ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu olan vatandaşlarımız ihale sonucu bu tesislerden ücretsiz faydalanacaklardır. Ayrıca hangi şirket ihaleyi alırsa alsın, belediyenin kontrolünde daha kaliteli ve uyguna hizmet anlayışı ile faaliyet gösterecektir. Şartnamede de yazdığı üzere belediye olarak denetimimizde olmayan bir fiyat uygulaması asla gerçekleşemeyecektir. Bu ihale devlet ihale kanununa göre hazırlanmış olup, gizli kapaklı hiç birşeye mahal verilmediğini kamuoyunda yapılan yanlış bilgilendirme ve oluşturulmaya çalışılan algının vatandaşın cebindekini sınır tanımaksızın alma çabasında olanların yaptığını da açık seçik bir şekilde görüyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, kastamonu, Taşköprü, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Arslan: 'Art niyetli insanlar düğün salonu ihalesi üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor' - Son Dakika

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