Başkan Arslan görevdeki 8. yılını değerlendirdi - Son Dakika
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Başkan Arslan görevdeki 8. yılını değerlendirdi

06.04.2022 12:08
Başkan Arslan görevdeki 8. yılını değerlendirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başkanlık görevinde 8. yılını tamamlamasıyla birlikte bir mesaj yayımladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başkanlık görevinde 8. yılını tamamlamasıyla birlikte bir mesaj yayımladı. Hizmetlerle altın çağını yaşadığını savunarak, "Halkımıza, ilçemize hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Çameli'de başkanlığının 8. yılını tamamlayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan mesaj yayımladı. İlçede 8 yıl önceki Çameli Belediyesi ile şimdiki Çameli Belediyesini her anlamda kıyaslandığında arada fark olduğunu belirten Arslan, "Bugün 2. dönemimizin 8. yılımızı geride bırakıyoruz. Göreve talip olduğumuzdaki amacımız değişmedi, tek amacımız sizleri daha huzurlu bir Çameli'nde, mutlu bir şekilde yaşatmaktır. Siz değerli hemşerilerimizle gönül bağımızı hiç koparmadık. Sizlerle diyalog kurarak fikirlerinizi alarak birçok projeye imza atarak akıp geçen zamana karşı mücadele verdik ve Merkezi Hükümetimiz Büyükşehir Belediyemizle yeni eserler zincirimize yeni halkalar eklemek adına adeta kendimizle yarıştık" diye konuştu.

"İlçenin değişen yapısına hayran kalıyor"

Ekip ruhu ile hareket ederek çalıştıklarını söyleyen Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın hayır duaları ile 8 yıldır Çameli'mize çok güzel hizmetler yapmaktayız. Sosyal Belediyecilik Uygulamalarında; Kültür-Sanat, Gençlik, Spor, Sağlık ve Eğitimde de ilçeye vizyon kazandıran adımları kararlılıkla attık. Gücümüzü halktan aldık, bize bu görevi verenlere hizmete devam ediyoruz. Gördüğümüz her eksiği düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün bir başarı varsa Çameli Belediyesi ailesinin başarısıdır. Bireylere dayalı başarı olmaz. Kişilere dayalı kurumlar olmaz. Kurumsal yapının ön gördüğü neyse biz onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok iyi hizmet üretiyoruz. Hep birlikte, el ele vererek daha iyilerini yapacağız. Çameli'mizi adeta hissedilen, fark edilen, görünürlüğünü artıran bir ilçe haline getirdik. Denizli'nin her ilçesinden Çameli gıpta edilen, beğeni ile takip edilen bir konuma geldi. Ekip ruhu ile hareket ederek 7-24 çalışma esasına göre birlikte hizmet yürüttüğümüz önceki ve yeni dönem meclis üyesi arkadaşlarıma; belediye emekçilerine minnet duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Başkan Arslan görevdeki 8. yılını değerlendirdi
Başkan Arslan görevdeki 8. yılını değerlendirdi

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Cengiz Arslan, Hisarcık, Denizli, Çameli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Arslan görevdeki 8. yılını değerlendirdi - Son Dakika


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