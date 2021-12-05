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Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajları - Son Dakika

Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajları

05.12.2021 11:47
Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajları

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı artırmak amacıyla 5 Aralık tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar verdi. 1985'ten bu yana Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. Tepebaşı Belediyesi olarak Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyor ve bütün insanlığı her konuda gönüllü olmaya davet ediyoruz. Biz de gönüllülerimiz sayesinde özel başarılar elde eden bir kurum olduğumuzun bilinci ile hareket ediyoruz. Özellikle on binlerce gencimizin yararlandığı gençlik merkezlerimizde düzenlediğimiz eğitim çalışmalarında, gönüllü eğitmenlerimizin katkılarına büyük değer veriyoruz. Bu özel gün sayesinde gönüllülerimiz motive olurken aidiyet duyguları da gelişiyor. Sivil toplum kuruluşlarında ya da çeşitli kurumlarda çalışan gönüllülere adanan, bu özel günü kutlarken kendilerini asla unutmadığımızı da ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşünceler ile tüm gönüllüleri kutluyor, duyarlı yüreklerinden dolayı tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde kadınlar, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce elde etmiştir"

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 87'nci yıl dönümüne ilişkin mesajında ise Başkan Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi anlayışına vurgu yaparak, "Özgürlük ve bağımsızlık için çok büyük mücadeleler veren güzel ülkemiz büyük zaferini, kurduğu aydınlık Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olan seçme ve seçilme hakkı ile de vatandaşların ülke yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Ülkemizde kadınlar, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce elde etmiştir. 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933 tarihinde köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Fransa, İtalya, Hırvatistan ve Slovenya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, Yunanistan'dan 15, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınması, elbette Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi anlayışının bir neticesidir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede kahramanca mücadele veren kadınlarımız böylece uygarlık mücadelesinde de hak ettiği yeri almıştır. Atatürk'ün, 'Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla kullanacaktır' sözüyle kadınlara verdiği aydınlanma görevi, bugün hala önemini korumaktadır. Her alanda kadın ve erkeğin eşit temsilinin olduğu bir toplum inancıyla, cesur ve aydınlık kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünü kutluyorum" sözlerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajları
Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajları

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajları - Son Dakika


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