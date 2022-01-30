Üye Girişi
Başkan Ataç'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret

30.01.2022 13:01
Başkan Ataç'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimi ile görüştü.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimi ile görüştü.

Ziyarette Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin ile sanayiciler İsmail Kunduracı ve Hakan Bayar yer aldı. Gerçekleşen ziyarette sanayideki son gelişmeler ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB'deki son gelişmelere ilişkin Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a bilgiler verdi. Başkan Küpeli, 4 yıllık görev süreci boyunca Eskişehir'de kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, Tepebaşı Belediyesi ile de önemli iş birlikleri yaptıklarını ve örnek çalışmalara imza attıklarını iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ise, Eskişehir sanayisinin son yıllarda önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyledi. Ataç, sanayicilerin yaşamış oldukları sıkıntılara rağmen üretmeye, şehrin ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Eskişehir OSB yönetiminin başarılı işlere imza attığını söyleyen Başkan Ataç, Belediye-OSB iş birliğinin ise artarak devam edeceğini söyledi. Ataç, 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul'da Başkan Küpeli ve ekibine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ataç'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika


Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!         
11:24
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40

Son Dakika Haberleri
12:26 Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
12:23 Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor
12:22 Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 13:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ataç'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement