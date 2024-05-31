Başkan Atlı: Kozan Belediyesinin geçmiş dönem borcu 302 Milyon TL - Son Dakika
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Politika

Başkan Atlı: Kozan Belediyesinin geçmiş dönem borcu 302 Milyon TL

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin borcunun 302 milyon lira olduğunu belirterek, 'Belediyenin seçim haftası 10 bin ton mıcır ve kum dağıttığı ortaya çıktı' dedi.

31.05.2024 20:28
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Başkan Atlı: "Kozan Belediyesinin geçmiş dönem borcu 302 Milyon TL"

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin borcunun 302 milyon lira olduğunu belirterek, "Belediyenin seçim haftası 10 bin ton mıcır ve kum dağıttığı ortaya çıktı" dedi

ADANA - Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediyenin borcunun 302 milyon lira olduğunu belirterek, "Belediyenin seçim haftası 10 bin ton mıcır ve kum dağıttığı ortaya çıktı" dedi.

Atlı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek geçmiş dönemi değerlendirdi. Atlı, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin 302 Milyon TL borcu olduğunu belirterek, "5 yıl görevimiz boyunca şeffaf olacağız. Kozan'da gençliğe hizmetin ön plana alınacak. Kozan'ın gelişimine ve tarihine uygun yatırımların yapılacak" diye konuştu.

Atlı, siyasi etik açısından belediye kapısının sökülmesini ve borçların asılmasını doğru bulmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Koza Belediyesi güncel borcu 161 milyon TL. İmar Limited şirketinin borcu 141 bin TL. Bizden önceki borç ise 302 milyon lira. Güneş enerjisi nedeni ile çekilen krediler ve esnafa olan borçlar var. Gelir tablomuzda belediyemizin gelirleri ve işletme gelirlerimiz var. Belediyenin zarar eden işletmelerini kısa sürede zarar sebepleri belirlendi ve bu ay itibari ile kara geçirmeye başladık. Kozan'da çok ciddi bir hizmet olmaması ve bir eser olmamasına rağmen 10. aydan itibaren borçlar çok ciddi bir artış sürecine geçmiş. Kum ticareti ile seçim kazanılamaz diye seçimde söylemiştim. 26 Mart ve 30 Mart arasında 10 bin 250 ton mıcır çekilmiş."

Kozan Belediyesine ait tesislerin modern hale getirilmesi üzerine çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Atlı, "Kozan'ın göç veren değil Adana'da talep gören bir ilçe olması ve yatırımcıların dikkatini çekecek bir kent olması yolunda adımları hızla atacağız. Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmaları için barınak bakım, sağlıklaştırma çalışmalarının sürdürüyoruz. Kısırlaştırma çalışmaları da yapılıyor" dedi.

Atlı, 2 Haziran Kozan'ın Kurutuluş etkinliklerinin de bu yıl YKS'ya denk gelmesi nedeni ile sadece resmi törenlerin yapılacağını gürültülü kutlama yapılmayacağını duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Atlı: Kozan Belediyesinin geçmiş dönem borcu 302 Milyon TL - Son Dakika

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