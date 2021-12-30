Üye Girişi
Başkan Böcek: "2021'de Antalya için var gücümüzle çalıştık" - Son Dakika

Başkan Böcek: "2021'de Antalya için var gücümüzle çalıştık"

30.12.2021 14:12
Başkan Böcek: "2021'de Antalya için var gücümüzle çalıştık"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılı yayınladığı mesaj ile kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılı yayınladığı mesaj ile kutladı. 2022 yılına girmeyi heyecanla beklediklerini belirten Böcek, yeni yılda da belediyecilik çalışmalarını en iyi seviyede devam edeceklerini belirtti. Böcek, "Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında pandemi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan tüm zorluklara rağmen belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir, yenilikçi hizmet ve çalışmalarla planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için var gücümüzle çalıştık" dedi.

"Yeni yılı karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz"

Tüm dünya, Türkiye ve Antalya için sağlık ve güzel dilek temennilerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Güzel günler getirmesini dilediğimiz 2022 yılını karşılıyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılının hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında pandemi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan tüm zorluklara rağmen belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir, yenilikçi hizmet ve çalışmalarla planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için var gücümüzle çalıştık" dedi.

"Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bir kez daha gözden geçirdik"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarda daha iyi, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, "Yeni bir yıla girerken hedeflerimiz doğrultusunda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bir kez daha gözden geçirdik. Alt yapı başta olmak üzere, kültür, sosyal, sağlık, çevre gibi konularda hizmet ve projelerimiz Antalya'mızın 19 ilçesinde tüm hızıyla sürecek. Kaynaklarımıza sahip çıkan, tasarrufu ilke edinmiş, şeffaf, dürüst, hesap verebilen bir anlayışla çalışacağız" diye konuştu.

"Başarılarla dolu bir yıl olacak"

Yeni yılda da Antalya için aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarına değinen Başkan Böcek, "İnanıyorum ki sizlerle birlikte el ele vererek çalıştığımız sürece 2022 yılı Antalya'mız için yepyeni hedefler ve başarılarla dolu bir yıl olacak. Bu güzel duygular ile 2022 yılının size, ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış, bereket ve sağlıklı günler getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime mutlu, daha aydınlık, güzel yıllar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Muhittin Böcek, Türkiye, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek: '2021'de Antalya için var gücümüzle çalıştık' - Son Dakika


Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi:..         
13:08
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi         
08:11
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Böcek: "2021'de Antalya için var gücümüzle çalıştık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement