Başkan Böcek, Aksu'yu Ziyaret Etti ve Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Başkan Böcek, Aksu'yu Ziyaret Etti ve Projeleri Değerlendirdi

Başkan Böcek, Aksu\'yu Ziyaret Etti ve Projeleri Değerlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu, projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve yerel çalışmalara devam edeceğini belirtti.

14.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:08
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'la bir araya gelerek, projeler ve iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Böcek, "Ortak hedefimiz, Aksu'nun gelişimine katkı sağlamak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Aksu'muz için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmasın" dedi.

Aksu ilçesini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Böcek, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile birlikte bölge halkının sorunlarını dinledi.

"Bahane üretmeden hizmet yaptık"

Aksu ve Antalyalıların desteğiyle üst üste ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, Antalya'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, " Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımızı söyledik. Planlı, kurallı bir kent için geliyoruz, Antalya'yı birlikte yöneteceğiz dedik. 5 yıl süre içinde her şeye rağmen bahane üretmeden Antalya'da 3 bin 311 km yeraltına su hattı döşedik. Bu bir ilktir. Aksu'da kanalizasyonla ilgili çalışmalarımızda dahil buradan Ankara'ya kadar 514 km kanalizasyon yaptık. Dağlara taşlara 2 bin 656 km asfalt yaptık" dedi.

"Aksu demek Antalya demek"

Antalya ve Aksu için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Böcek, "Aksu demek Antalya demek. Aksu tarımıyla da turizmiyle de öne çıkıyor. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde de İsa Yıldırım kardeşimizle 35 mahallemizde ve Aksu'muzda yapılması gereken ne varsa yapacağız. Seçim döneminde ne söz verildiyse yerine getireceğiz" diye konuştu.

İlçe örgütünü ziyaret etti

Başkan Böcek, daha sonra CHP Aksu İlçe Örgütünü ziyaret etti. CHP Aksu İlçe Başkanı Hamza Erdem ve yönetimini ziyaret eden Böcek, "Birlik ve dayanışma içerisinde daha güçlü bir Aksu için çalışmaya devam edeceğiz. İlçe örgütündeki arkadaşlarımız da bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Herkese emekleri için teşekkür ederim: Antalya'mız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehirdeki çalışmalarınızın meyvesini Aksu'da aldık"

CHP Aksu İlçe Başkanı Hamza Erdem de ziyareti için Başkan Böcek'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Tabanda size karşı olan sevgiyi farkındayız, iki dönem üst üste Antalya'da bir ilki başardınız. Büyükşehirdeki çalışmalarınızın meyvesini Aksu'da aldık. Aksu'da yerel seçimlerde yüzde 55 ile en yüksek oranı yakalayan ilçe olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Böcek, son olarak Aksu'da bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM kurs merkezini de ziyaret etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin çalışmalar hakkında Başkan Böcek'e bilgi verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Böcek, Aksu'yu Ziyaret Etti ve Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika

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