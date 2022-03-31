Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi

31.03.2022 15:10
Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EXPO 2021 Hatay'ın açılışından önce alanda yer alan Antalya Bahçesi'ni gezdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EXPO 2021 Hatay'ın açılışından önce alanda yer alan Antalya Bahçesi'ni gezdi. Başkan Böcek, Antalya'yı EXPO 2021 Hatay'da en güzel şekilde temsil etmek için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "Antalya bahçemiz ve Düğmeli Ev'imiz alana görsel bir zenginlik katıyor. EXPO'da Antalya'mızı en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.

EXPO 2021 Hatay'ın açılış törenine katılmak üzere Hatay'a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya bahçesinde inceleme yaptı. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki ve İbradı yörelerinin özgün mimari yapısına uygun olarak inşa edilen Düğmeli Ev'i gezerek, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Böcek, açılış için Hatay'da bulunan Akseki ve İbradılı muhtarları Düğmeli Ev'de misafir etti. Muhtarlar yörelerine ait Düğmeli Ev'e tam not verdi.

"Ziyaretçileri Düğmeli Ev'e davet etti"

Başkan Böcek, Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını açmaya hazırlanan EXPO 2021 Hatay'da Antalya'yı temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Antalya Bahçesi'nde yer alan Düğmeli Ev'in özellikle taş ve ahşap işçiliği ile EXPO'ya görsel bir zenginlik katacağını belirten Başkan Böcek, "EXPO alanına gelen ziyaretçilere Antalya'yı en güzel şekilde tanıtacağız. Düğmeli Ev'imiz zaten dış görseliyle büyük bir zenginliğe sahip. Düğmeli Ev'in içerisini de Döşemealtı Halısı gibi yöremize ait simge ve objelerle dekore ettik. Düğmeli Ev'imiz yöre muhtarlarından da tam not aldı. EXPO 2021 Hatay'a gelen tüm misafirleri Antalya Bahçesi'ni ve Düğmeli Ev'imizi ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi
Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi
Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi
Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi

YORUMLAR
500
Alanya'da 140 bin meyve fidanı dağıtıldı Alanya'da 140 bin meyve fidanı dağıtıldı Antalya'da 355 konutun temel atma töreni yapıldı Antalya'da 355 konutun temel atma töreni yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay'da Antalya Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement