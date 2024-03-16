Başkan Böcek, Korkutelililer Derneği\'nin İftar Buluşmasına Katıldı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Korkuteli'nin 'Çakma değil, öz evladıyım' diyen Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi. Başkan Böcek, ilçeye yaptıkları ve yapacaklarını anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Antalya Korkutelililer Derneği Başkanı Adnan İmirgi ev sahipliğinde düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. İftar buluşmasına, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, oda ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftarda Korkutelili hemşerilerine 'Sevgili Istanazlılar' diye seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, "Ben Korkuteli'nin çakma değil öz evladıyım. Siyaset gelir geçer, uzun ince bir yoldur. Asıl olan benim hemşerilerimin arasında olmaktır. 5 yıllık sürede Antalya'da mecliste kent adına kentli adına çalışan meclis üyelerime, kurum, kuruluşlara teşekkür ediyorum. Siyasi hayatım boyunca kimseyi ötekileştirmeden doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet ettim. 19 ilçe 913 mahallede iyi, kötü günde beraber olduk. Bundan sonra da azim kararlılıkla çalışacağız, birlikte olacağız" dedi.

"GES kurduk"

Korkuteli'ye yaptıkları hizmetlerden de söz eden Başkan Böcek, "Sürdürülebilir bir Antalya için çevreci yatırımlar yaptık. Korkuteli'nin Bozova Mahallesi'nde toplam 4 MW kurulu güçte Bozova-1, Bozova-2, Bozova-3, Bozova-4 Güneş Enerji Santralleri'ni hayata geçirdik. Belediye Hizmet Binası çatısına 249 kW ve Antalya Ulaşım A.Ş. - Antray binasının çatısına 80 kW gücünde depolamalı GES kurduk" dedi.

"Tarımsal sulama"

Korkuteli Beğişsusuzu Mahallesi'nde tarımsal sulama sorununu, örnek bir proje ile çözdüklerini de hatırlatan Başkan Böcek, "Susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve terkedilen Korkuteli Beğişsusuzu Mahallesi'nde tarımsal sulama sorununu, örnek bir proje ile çözdük. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek arıtma suyunu tarımsal sulamada kullanacağız. Beğişsusuzu Kapalı Devre Sulama Projesi ile sulama mevsiminde 2000 dekar alan ilk defa suyla buluşacak" diye konuştu.

"Kadınlar üretsin"

Yerelden kalkınma hedefiyle "Kadınlar üretsin Antalya kazansın" dedik ve Korkuteli'nde Kuru Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi kurduklarını da belirten Başkan Böcek, "Antalya Toptancı Hal içerisinde Merkez Gıda Üretim Tesisi açtık. Kurulan tesislerde Kadın Kooperatifleri bünyesinde kadınlarımızın istihdamını sağladık. Kadınlarımızın ürettiği makarna, erişte, tarhana, zeytin, meyve-sebze kurusu, salça, nar ekşisi, pekmez, reçel gibi ürünlerin satışını sağladık" dedi.

"Hemşehrilerle dayanışma alanı"

Başkan Böcek, yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattığı konuşmasında 'Hemşerilerle Dayanışma Alanı' oluşturacaklarını da belirterek, "Hemşerilerimizle Antalya'da Hep Yan Yana olacağız. Antalya'mıza yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın mensubu olduğu hemşeri derneklerine alan oluşturacağız. Bu alanı dönemsel olarak kullanacağımız bir organizasyon alanı olarak inşa edeceğiz. Böylece. Antalya halkının farklı yörelere ait kültürleri deneyimlemesini kolay hale getirerek, tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberliklerine katkı sağlayacağız" dedi. Başkan Muhittin Böcek daha sonra Korkuteli ye emek ve hizmet vermiş hayırsever vatandaşlara plaket takdim etti. - ANTALYA