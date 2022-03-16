Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi - Son Dakika
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Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi

16.03.2022 14:09
Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt 2002-2003 yılları arasında İlçe Başkanlığı yapan Ali Kemal Karaca ve yönetim kurulu üyelerine plaket takdiminde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt 2002-2003 yılları arasında İlçe Başkanlığı yapan Ali Kemal Karaca ve yönetim kurulu üyelerine plaket takdiminde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı Haftalık Olağan Toplantısı, İlçe Teşkilat binasında gerçekleşti. Toplantıda ilçede devam eden çalışmalar, öncelikli çözüm bekleyen sorunlar ve ilçe teşkilat çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt 2002-2003 yılları arasında İlçe Başkanlığı yapan Ali Kemal Karaca ve yönetim kurulu üyelerine plaket takdiminde bulundu. Başkan Bozkurt, Karaca ve yönetim kurulu üyelerine partiye ve ilçeye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi
Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi
Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi
Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi
Başkan Bozkurt'tan teşekkür plaketi

YORUMLAR
500
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AK Parti, Hisarcık, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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