Başkan Büyükkılıç, Ramazan\'da esnaf ziyaretleri yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in ilk akşamında, teravih namazının ardından Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluştu.
Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada yakından takip eden ve yediden yetmişe her kesimden vatandaşla da iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan Ayı'nda da iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi Ramazan Ayı'nın ikinci teravih namazında Erciyesevler Camii cemaati ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan Ayı'nı tebrik ederek, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içerisinde nice Ramazanlara sağlık ve mutlulukla erişme temennisinde bulundu. Teravih çıkışında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara tatlı ve su da ikram edildi.
Daha sonra Erciyesevler Camii çevresinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Büyükkılıç, girdiği bir fırında vatandaşlarla birlikte tahinli ve çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı, bereketli işler ve hayırlı Ramazanlar dilerken, esnaf ve vatandaşlar da Büyükkılıç'a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
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